Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στην άνοδο Κηφισού - Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία

Το τροχαίο σημειώθηκε σε σημείο ανάμεσα στη γέφυρα Καλυφτάκη και στη Βαρυμπόμπη, στο ρεύμα προς Λαμία

Τροχαίο

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου που σημειώθηκε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης, μετά από σύγκρουση φορτηγού με μπάζα με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε σημείο ανάμεσα στη γέφυρα Καλυφτάκη και στη Βαρυμπόμπη, στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Πριν από λίγο δόθηκε στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα, ενώ η αστυνομία, για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, εκτρέπει την κυκλοφορία προς Κηφισιά.

Σύμφωνα με την τροχαία, δεν έχει επηρεαστεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού.

Στο τροχαίο, τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο επιβαίνοντες του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο λεωφόρος Κηφισού φορτηγό ΙΧ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark