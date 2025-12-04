Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου που σημειώθηκε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης, μετά από σύγκρουση φορτηγού με μπάζα με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε σημείο ανάμεσα στη γέφυρα Καλυφτάκη και στη Βαρυμπόμπη, στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Πριν από λίγο δόθηκε στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα, ενώ η αστυνομία, για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, εκτρέπει την κυκλοφορία προς Κηφισιά.

Σύμφωνα με την τροχαία, δεν έχει επηρεαστεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού.

Στο τροχαίο, τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο επιβαίνοντες του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

