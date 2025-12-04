Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα στα οποία θα εκτείνεται ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου (το τμήμα Μιντιλόγλι – Καμίνια), παραδίδονται στην κυκλοφορία, σήμερα Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025, το μεσημέρι, ολοκληρώνοντας πλέον το σύνολο του νέου οδικού άξονα.

Τα εγκαίνια των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του έργου θα γίνουν από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα και την Ολυμπία Οδό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χιλιόμετρα, στο τμήμα Πύργος – Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου.

Το συνολικό έργο αφορά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου μήκους 74,8 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού στα πρώτα 13 χιλιόμετρα., καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χιλιόμετρα.

Ο νέος άξονας είναι υψηλών προδιαγραφών, με σχεδιαστική ταχύτητα 120 χλμ. ανά ώρα, διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση καθ’ όλο το μήκος του και 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους για ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Ανά κατεύθυνση προβλέπονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), οι οποίες διαχωρίζονται από μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Δήμας: «Ολοκλήρωση έργων εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος»

Με αφορμή την παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε ότι «η παράδοση του τελευταίου αυτού τμήματος αποτελεί απόρροια εντατικής και καλά συντονισμένης προσπάθειας της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του παραχωρησιούχου και των εκατοντάδων εργαζόμενων που μόχθησαν για την κατασκευή του έργου. Σε μια περιοχή με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς το τμήμα κατασκευάστηκε με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού η πρόοδος των τελευταίων μηνών υπήρξε θεαματική».

Εξάλλου, στη συζήτηση με τίτλο «Η Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ασφαλούς Ανάπτυξης Υποδομών», που πραγματοποιήθηκε χθες, δεύτερη ημέρα του 36ου Ετήσιου Greek Economic Summit, ο υπουργός επανέλαβε ότι «προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση έργων εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος», ενώ συμπλήρωσε ότι η συντήρηση των υποδομών αποτελεί βασικό στόχο για την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα.

Σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα – Κυλλήνη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού, παράλληλα με τη λειτουργία του τμήματος Μιντιλόγλι – Καμίνια (μήκους 10 χλμ.) του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα – Κυλλήνη (46,5 χλμ.), με τις ακόλουθες τιμές:

Άμεσα διαθέσιμο θα είναι το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού, ενώ τους επόμενους μήνες θα εφαρμοστεί και στην Πατρών – Πύργου η χιλιομετρική χρέωση που ισχύει στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο.

Υπενθυμίζεται ότι η Πατρών – Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

