Συνελήφθη η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της στην Κυψέλη

Συνελήφθη η 16χρονη μαθήτρια, η οποία φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο και συγκεκριμένα «πεταλούδα» συμμαθήτριά της στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη.

Η 16χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ταυτόχρονα, στη σύλληψη της μητέρας της 16χρονης προχώρησαν οι αρχές, η οποία αφού της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκε ελεύθερη.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, μετά το περιστατικό που εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 14χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η 14χρονη έφερε τραύματα στο δεξί χέρι και (εκδορές) στην κοιλιά, ενώ συνολικά η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε καλή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, ενώ για κατάθεση κλήθηκαν καθηγητές του σχολείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.