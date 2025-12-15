Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρευρέθηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στην παρουσίαση του βιβλίου «Τα Αδημοσίευτα» του δημοσιογράφου Νίκου Χασαπόπουλου, από τις Εκδόσεις “Memento”, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Το βιβλίο προλογίζουν ο Υφυπουργός Τύπου και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Στην ομιλία του στην παρουσίαση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε:

«Να ευχαριστήσω κατ’ αρχήν τον Νίκο Χασαπόπουλο για τη μεγάλη τιμή που μου κάνει να είμαι απόψε εδώ και να παρουσιάζω ένα σημαντικό πόνημα, που αποτελεί κατάθεση ψυχής γι’ αυτόν. Με τον Νίκο Χασαπόπουλο δεν γνωριζόμαστε πολύ, όμως τον εκτιμώ και αυτό θέλω να υποδηλώσω στον βαθμό που μπορώ, με την εδώ παρουσία μου.

Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο - λέχθηκε προηγουμένως από τους αγαπητούς συνομιλητές, τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - διαβάζεται εύκολα και ευχάριστα σε πρώτη ανάγνωση. Το διάβασα σε μια πτήση επιστρέφοντας από το Τόκυο. Είναι τόσο ευχάριστο που δεν σου δημιουργεί την αίσθηση ότι «καλύτερα ας το αφήσω σε ένα σημείο, να δω λίγη τηλεόραση και να επανέλθω».

Όμως, αυτός είναι ο πρώτος τρόπος για να το δεις. Αυτό το βιβλίο είναι λίγο-πολύ σαν το κρεμμύδι, έχει πολλά φύλλα, έχει πολλές αναγνώσεις. Έχει πολλές προσεγγίσεις.

Πρώτα μιλάει για τον ίδιο τον συγγραφέα, τον ίδιο τον Νίκο Χασαπόπουλο, για το πώς αυτός ο ίδιος βλέπει την δημοσιογραφία, με ποιον τρόπο την άσκησε. Είναι θα έλεγα συγκινητικό και σπουδαίο για έναν άνθρωπο αυτό που γράφει στο εσώφυλλο, ότι αν γύρναγε πάλι πίσω, πριν 50 χρόνια, θα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα στη ζωή του.

Είναι σπουδαίο μετά από 50 χρόνια να μπορεί κάποιος να το πει αυτό. Αλλά, μέσα από τον τρόπο που δηλώνει τον τρόπο άσκησης του λειτουργήματός του, διαφαίνεται μια εντιμότητα. Σχολιάστηκε αυτό πριν. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς εδώ που έχουμε σχέση με τη δημόσια ζωή, την έχουμε ζήσει αυτήν την εντιμότητα.

Πράγματι ο Νίκος Χασαπόπουλος πριν γράψει κάτι, θα σε πάρει τηλέφωνο. Θα ψάξει να δει αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι και συνήθως είναι και σωστό. Πιθανότατα ξέρει την απάντηση πριν σου θέσει την ερώτηση. Αλλά όμως, έχει την ευπρέπεια να ρωτήσει. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, τον Νίκο Χασαπόπουλο.

Από εκεί και πέρα ένας άλλος τίτλος γι’ αυτό το βιβλίο ή ένα άλλο φύλλο αυτής της πολλαπλής ανάγνωσης, είναι μια εισαγωγή στην νεότερη ελληνική ιστορία, ίσως και σε ορισμένα επεισόδια που συνδέονται με αυτήν μέσω προσωπικοτήτων ή γεγονότων.

Κάποιος, δηλαδή ο οποίος δεν ξέρει καλά τη νεότερη ελληνική ιστορία, μπορεί διαβάζοντας αυτό το βιβλίο να καταλήξει σε συμπεράσματα για το πώς πήγαινε η χώρα, για τις τραγωδίες της, τις επιτυχίες της, την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, το πώς ασκήθηκε αυτή η εξουσία μέσα στα χρόνια.

Υπάρχει και άλλη ανάγνωση πέρα από αυτή. Κι αυτή αφορά τις προσωπικότητες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημόσια ζωή. Και εκεί ισχύει αυτό που επίσης λέχθηκε προηγουμένως, ότι τους βλέπουμε, τους σημαντικούς αυτούς ανθρώπους - «ιερά τέρατα» της πολιτικής (ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης), από μια γωνία που ίσως δεν τους έχουμε ακριβώς ξαναδεί.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου να κολυμπάει στην Ελούντα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που όπως λέχθηκε προηγουμένως δεν συμπαθεί την Κεντροαριστερά. Δεν του αρέσει αυτό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κίνημα των Αδέσμευτων, ο φόβος ότι θα δολοφονηθεί.

Επίσης η δωρικότητα που προβάλλει του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η αυστηρότητά του απέναντι στους Υπουργούς του. «Αν θέλουν να τους ξεκουράσω, τους ξεκουράζω εγώ αμέσως».

Οτιδήποτε γράφεται είναι ένα παράθυρο σε μια πραγματικότητα που μας επιτρέπει μια βαθύτερη στάθμιση του χαρακτήρα, του ρόλου, του τρόπου που σημαντικοί άνθρωποι είδαν την Ελλάδα και κυβέρνησαν την Ελλάδα.

Και μαζί με αυτούς, μια ολόκληρη σειρά από γεγονότα που αφορούν το Συγκρότημα Λαμπράκη, το κτίριο της Χρήστου Λαδά, τον τρόπο που ασκήθηκε από πολλούς άλλους η δημοσιογραφία, τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί άφησαν το σημάδι τους στην ελληνική ιστορία.

Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα επεισόδια, διότι τότε θα χάσετε την ευχαρίστηση να το διαβάσετε, παρότι μερικά ειλικρινά τα έχω σημειώσει. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να τα σχολιάσω δημοσίως αλλά θα κρατηθώ.

Μου κάνει και την ύπατη τιμή ο Νίκος Χασαπόπουλος να υπάρχει μια μικρή ιστορία που με αφορά, παρότι είμαι στην τελευταία γενιά των πολιτικών στους οποίους πέφτει το μάτι του. «Ναύτης βγήκε στη στεριά» λέγεται η μικρή ιστορία που με αφορά. Ο Νίκος Χασαπόπουλος έχοντας ζήσει πολλά, έχοντας δει πολλά και έχοντας γνωρίσει και ακούσει πολλούς πολιτικούς, εκφράζει έμμεσα, με λεπτότητα, με γλυκύτητα αν θέλετε και με καλοσύνη και συμπάθεια, την αμφιβολία του εάν θα μπορέσουν τα νέα μέτρα που αφορούν τη στράτευση να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα.

Όπως ξέρετε, κάνουμε μια προσπάθεια - είναι εδώ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και με ακούει - να κατατάσσονται όλοι στον Στρατό Ξηράς και να υπηρετούν μια πραγματική θητεία, αντί να μπορούν να «ξεφεύγουν» εν μέρει, υπηρετώντας σε θέσεις ελάσσονος ευθύνης και σε άλλους Κλάδους, πέραν του Στρατού Ξηράς. Εκφράζει λοιπόν ο Νίκος Χασαπόπουλος, το ξαναλέω με πολύ μεγάλη ευγένεια, την αμφιβολία του. Είναι σαν να λέει «ε, μας τα είπαν και άλλοι αυτά». Το καταλαβαίνω. Εύχομαι απλώς να δικαιωθεί το βιβλίο, αλλά να μην δικαιωθεί αυτή η ιστορία.

Καλή τύχη στο βιβλίο, Νίκο!».

Την εκδήλωση για «Τα Αδημοσίευτα» άνοιξε ο εκδότης Θωμάς Τσερώνης.

Εκτός από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για το βιβλίο μίλησαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η πρώην Υπουργός και Επίτροπος της Ε.Ε. Άννα Διαμαντοπούλου και ο διευθυντής του “mononews.gr” Βασίλης Κανέλλης.

Παρών στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Την παρουσίαση συντόνισε ο σύμβουλος επικοινωνίας Άκης Μεταλληνός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.