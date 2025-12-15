Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του, από την Αθήνα, μετά από σχετικά εντάλματα για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας, με θύματα τον 68χρονο και τον επιστάτη που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου.

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποφασίσθηκε να προφυλακιστούν και οι δύο με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας στη διπλή δολοφονία.

Oπως αναφέρει το «Θάρρος News», και οι δύο αρνήθηκαν αφενός οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και αφετέρου πως είχαν τέτοιες συνεννοήσεις και συνομιλίες με τους δύο 22χρονους που ήδη έχουν προφυλακισθεί ο ένας ως φυσικός αυτουργός, και ο άλλος ως συνεργός.

Μάλιστα, βάσει των νέων στοιχείων που έχει συμπεριλάβει στη συμπληρωματική δικογραφία η ανακρίτρια, οι ρόλοι αυτοί αλλάζουν με το «συνεργό» πλέον (που κουβαλούσε τη θήκη της κιθάρας και κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα) να εκτιμάται πλέον ως ο εκτελεστή της διπλής δολοφονίας και ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, συνεργός.

