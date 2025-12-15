Επεισόδιο με μαχαίρι ανάμεσα σε μαθήτριες συνέβη σήμερα (15/12) γύρω στις 12.00 μέσα στο σχολείο τους.

Το περιστατικό συνέβη, κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, στο 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη και είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 14χρονης στο χέρι.

Η μαθήτρια που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε καλή κατάσταση, ενώ η φερόμενη δράστης στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Για το περιστατικό αναμένεται να καταθέσουν καθηγητές.



Πηγή: skai.gr

