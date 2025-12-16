Σεισμός 5,2 στη Ζάκυνθο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:41 τα ξημερώματα της Τρίτης, στα ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 89 χιλιόμετρων δυτικά νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 8,5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας.

Πηγή: skai.gr

