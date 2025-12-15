​«Την έλεγαν "πρεζάκι" και "βρωμιάρα"»: Τι υποστηρίζει η αδελφή της κοπέλας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Τη δική της εκδοχή για το αιματηρό επεισόδιο στο 60ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη δίνει η αδερφή της δράστιδος, κάνοντας λόγο ​για ύβρεις που δέχθηκε η αδελφή της.



Μιλώντας για το περιστατικό, υποστήριξε πως η επίθεση δεν έγινε αναίτια, αλλά ήταν αποτέλεσμα λεκτικής βίας.

​«Την έβριζαν στο σχολείο»

​«Απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο» ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης. Σύμφωνα με την περιγραφή της, η αδελφή της δέχτηκε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς: «Της είπε 'πρεζάκι', 'βρωμιάρα' και 'τι κάνει εδώ πέρα' και τέτοια».



​Η ίδια θέλησε να υπερασπιστεί τον χαρακτήρα της αδελφής της, τονίζοντας: «Δεν είναι τρελή να πάει και να της επιτεθεί. Είναι μια χαρά κοπέλα, εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο. Γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».

​Το περιστατικό στο προηγούμενο σχολείο

​Αναφορικά με το παρελθόν της μαθήτριας και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, η αδελφή της επιβεβαίωσε ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό στο παλιό της σχολείο, αλλά υποβάθμισε την έκτασή του.



​«Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση. Αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο» σημείωσε, προσθέτοντας πως στο νέο σχολείο δεν γνώριζαν το παρελθόν της καθώς πήγαινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

