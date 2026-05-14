Συνελήφθη άνδρας που έβαζε φωτιά σε αντικείμενα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας - Στον άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο

Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά σε αντικείμενα σε υπαίθριο χώρο, σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Όπως έγινε γνωστό  από την Πυροσβεστική ο άνδρας, μαροκινής καταγωγής, συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, για πυρκαγιά σε σωρό από αντικείμενα σε υπαίθριο χώρο στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο άνδρας θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.718,16 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Πυρκαγιά σύλληψη Δήμος Αθηναίων
