Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αστυνομικές δυνάμεις δέχτηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 80 ατόμων στα 'Ανω Λιόσια, μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στις 14 Μαΐου.

Το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε αρχικά στην οδό Βελισσαρίου, αλλά ο οδηγός δεν υπάκουσε στο σήμα ελέγχου και επιχείρησε να εμβολίσει το περιπολικό πριν διαφύγει.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην οδό Δαμασκηνού, όπου το όχημα βρέθηκε σταθμευμένο και η επίθεση από την ομάδα ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το ελέγξουν.

Επίθεση από ομάδα ατόμων δέχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα 'Ανω Λιόσια, το μεσημέρι της Πέμπτης (14 Μαΐου).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 15:20 αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στην οδό Βελισσαρίου και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, ο οδηγός του οχήματος δεν υπάκουσε τις εντολές και αφού αρχικά προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμβολίσει το περιπολικό στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο. Ακολούθησε καταδίωξη έως την οδό Δαμασκηνού, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο όχημα σταθμευμένο.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί, μαζί με ενισχύσεις, που είχαν φτάσει στο σημείο, πήγαν να ελέγξουν το όχημα ωστόσο δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρομά, που βγήκαν από παρακείμενο καταυλισμό.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί από δάγκωμα και πέτρες.

Για την υπόθεση οι αρχές προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές, συγκεκριμένα δύο γυναικών, 57 και 40 ετών και ενός άνδρα, 22 ετών, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να είναι οδηγός του ύποπτου οχήματος που δεν σταμάτησε για έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

