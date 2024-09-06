Συνελήφθη 49χρονος για απάτες σε βάρος πολιτών

Εξιχνιάστηκαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αμαρουσίου, 11 περιπτώσεις απάτης, τις οποίες διέπραξε 49χρονος με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος μέσω ιστοσελίδων.

Ο 49χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή του Αμαρουσίου για απάτες και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση ενώ ταυτοποιήθηκαν και 3 συνεργοί του οι οποίοι τουλάχιστον σε μία περίπτωση συνέδραμαν τον 49χρονο κατά την εξαπάτηση των ενοικιαστών-θυμάτων του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 49χρονος τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024 προέβαινε σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στη συνέχεια προέβαινε σε σχετικές αναρτήσεις σε ιστοσελίδες ενοικίασης και πώλησης ακίνητης περιουσίας και αφού ερχόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με υποψήφιους ενοικιαστές-θύματά του, τους αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολή μηνιαίου μισθώματος, με πρόφαση τη δέσμευση της συμφωνίας.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, προκειμένου να πείσει τα θύματά του, συνέτασσε πλαστά μισθωτήρια συμφωνητικά κατοικίας και εν συνεχεία διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρέδιδε τα κλειδιά των διαμερισμάτων στα θύματα, τα οποία λίγες μέρες αργότερα γίνονταν αντιληπτοί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να κατοικούν στα διαμερίσματα.

Από τη μέχρι σήμερα προανάκριση, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, σε 11 περιπτώσεις απάτης που έχουν εξιχνιασθεί, έχει αποσπάσει συνολικά 59.716 ευρώ από τα θύματά του.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 49χρονου εκκρεμούσαν 2 καταδικαστικές αποφάσεις με ποινές φυλάκισης 8 μηνών και 3 ετών για απάτη κατ' εξακολούθηση.

Μετά από έρευνα στην κατοχή του 49χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις,

• πλήθος προτύπων μισθωτήριων συμβολαίων,

• το χρηματικό ποσό των 2.075 ευρώ και

• 3 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ διερευνάται η συμμετοχή του σε έτερες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

