Σάμος: Συνελήφθη 28χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση

Στη σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα προχώρησαν χθες οι αρμόδιες αρχές, ως υπαιτίου πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς από πρόθεση στη Σάμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε κοντά σε ένα αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, ενώ είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ δύο ατόμων. Ειδικότερα, ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει ότι συνελήφθη χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΥ) Σάμου, αλλοδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς, από πρόθεση, στην θέση «Αυλάκια» του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2024, ενώπιον της ανακρίτριας Σάμου, προκειμένου να απολογηθεί.

Πηγή: skai.gr

