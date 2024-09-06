Εκτός Netflix η σειρά Famagusta υποστηρίζει η Τουρκία

Δεν θα παιχθεί η ελληνική σειρά Famagusta στην πλατφόρμα του Netflix σε άλλες χώρες (της Τουρκίας περιλαμβανομένης) εκτός από την Ελλάδα, υποστηρίζει ο Πρόεδρος του τουρκικού ΕΣΡ Ebubekir Şahin. Σε σχετική του ανάρτηση στο Χ o Ebubekir Şahin αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ως οργανισμός που ρυθμίζει και εποπτεύει τις υπηρεσίες ψηφιακής μετάδοσης στη χώρα μας, το Ανώτατο Συμβούλιο διοργάνωσε την απαραίτητες συναντήσεις με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Netflix και επετεύχθη συμφωνία να μην μεταδοθεί η παραγωγή. Η εν λόγω παραγωγή θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο του Netflix μόνο στη χώρα όπου μεταδόθηκε προηγουμένως (Ελλάδα) και δεν θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Τουρκίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας».

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε πως η σειρά Famagusta συμπεριλαμβάνεται στις νέες σειρές που θα φιλοξενούσε η γνωστή πλατφόρμα ξέσπασαν σφοδρότατες αντιδράσεις.

Η αρχή έγινε με ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο όπου ανέφερε ότι «Η σειρά με τίτλο 'Famagusta', η οποία θα μεταδοθεί σε ψηφιακή πλατφόρμα, εξυπηρετεί τη μαύρη προπαγάνδα της 'ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Kύπρου' (Κυπριακή Δημοκρατία) διαστρεβλώνοντας τα ιστορικά γεγονότα. Η σειρά αυτή αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τις τιμημένες μνήμες των Τουρκοκυπρίων που σφαγιάστηκαν από ελληνοκυπριακές συμμορίες την περίοδο 1963-74. Τέτοιες μάταιες προσπάθειες να αποτυπωθούν τα γεγονότα διαφορετικά από αυτά που έγιναν, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για την εθνική μας υπόθεση της Κύπρου. Αποτίουμε φόρο τιμής στους Κύπριους βετεράνους μας και τους ήρωές μας».

"Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση"

Μιλώντας στο skai.gr ο Κούλλης Νικολάου, υπεύθυνος παραγωγής της σειράς δήλωσε: "Ότι ξέρετε εσείς, ξέρω κι εγώ. Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Εμένα όμως δεν με ξενίζει η πιθανότητα να ισχύει γιατί η Τουρκία είναι πανίσχυρη"

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ετοιμάζει ντοκιμαντέρ-απάντηση

Μετά τις αντιδράσεις, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει τη δική της απάντηση στη σειρά Famagusta που προβάλλεται στο Netflix, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το υπουργείο ετοιμάζει ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί και στο κρατικό τουρκικό κανάλι, που θα περιγράφει τις «θηριωδίες» των Ελλήνων.

Το ντοκιμαντέρ που θα μεταδοθεί από το TRT Belgesel στις 9 Σεπτεμβρίου αφηγείται «τη σκληρότητα και τον πόνο που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός στους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας βάσει αντικειμενικών και ιστορικών ντοκουμέντων» ανέφερε ο Ζέκι Ακτουρκ.

Αναλυτικά δήλωσε: «Είναι σαφές ότι η σειρά που ονομάζεται ‘Famagusta’ και παρόμοιες προκλητικές πρωτοβουλίες, με στόχο τη μαύρη προπαγάνδα, που ανακοινώνεται ότι θα μεταδοθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα, και που περιλαμβάνουν μεγάλη ασέβεια στις αγαπημένες μνήμες των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας, που δολοφονήθηκαν βάναυσα από τις ελληνοκυπριακές συμμορίες διαστρεβλώνοντας ιστορικά δεδομένα, δεν θα ωφελήσουν κανέναν, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής πλευράς.

Τέτοιες μάταιες προσπάθειες που δυσφημούν την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, η οποία έφερε ειρήνη και ηρεμία και στις δύο πλευρές, εξυπηρετούν το αδιέξοδο. Βλάπτει το περιβάλλον ασφαλείας που παρέχεται στο νησί.

Από την άλλη, το ‘50ο Επετειακό Ντοκιμαντέρ’ που ετοιμάζει το υπουργείο μας, το οποίο αφηγείται τις πραγματικότητες των λόγων που οδήγησαν στην Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο και όχι κατασκευασμένα σενάρια, θα μεταδοθεί σε διάφορες πλατφόρμες με αγγλικούς υπότιτλους.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους Κύπριους αδερφούς μας, όπως κάναμε μέχρι τώρα, όσον αφορά την εθνική μας υπόθεση, την Κύπρο.

Επίσης το ντοκιμαντέρ με τίτλο ‘H επόμενη μέρα ‘, το οποίο αφηγείται τη σκληρότητα και τον πόνο που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός στους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας βάσει αντικειμενικών και ιστορικών ντοκουμέντων, θα μεταδοθεί στο TRT Belgesel στις 9 Σεπτεμβρίου».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του «Σχεδίου Εφαρμογής Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2024» μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί τον Διοικητή της 1ης Στρατιάς Ελλάδας (Λάρισα/Ελλάδα) στις 11-12 Σεπτεμβρίου.

