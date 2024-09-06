Κρήτη: Ιερέας κατηγορείται ότι κακοποιούσε την σύζυγο και τα παιδιά του

Με σκληρές κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση και απειλές ενάντια στη σύζυγο και τα παιδιά του είναι αντιμέτωπος γνωστός ιερέας σε περιοχή της Π.Ε. Χανίων, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να λειτουργεί, παρότι στην τοπική κοινωνία και στην οικεία Μητρόπολη η υπόθεση είναι γνωστή.

Το zarpanews.gr παρουσίασε την υπόθεση, η οποία έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης ενώ ήδη έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία το Δικαστήριο απαγορεύει στον 74χρονο ιερέα να πλησιάζει τη σύζυγό του.

Ωστόσο, χρειάστηκαν… 50 χρόνια για να αποκαλυφθούν τα περιγραφόμενα στη δικογραφία μαρτύρια της οικογένειας, καθώς η 64χρονη σήμερα πρεσβυτέρα, υπέμενε από τα 14 της χρόνια τον βίαιο και ζηλότυπο χαρακτήρα του συζύγου της, τους βιασμούς, τη σωματική βία, τις εκρήξεις θυμού, τις απειλές και τη λεκτική κακοποίηση.

Θύματα της κατάστασης και τα παιδιά, τα οποία όμως μόλις πριν δύο μήνες κατάλαβαν την έκταση της κακοποίησης όταν ανακάλυψαν το κρυφό ημερολόγιο της μητέρας τους.

Ημερολόγιο βασανιστηρίων

Στο ημερολόγιό της, η 64χρονη περιγράφει την παθολογική ζήλια και την αφόρητη καχυποψία του συζύγου της και τα βίαια ξεσπάσματα σε βάρος της ακόμα και χωρίς αφορμή, επειδή για παράδειγμα χαιρέτισε κάποιον γείτονα.

Περιγράφει ακόμα τα περιστατικά κακοποίησης, με ξυλοδαρμούς αλλά και συχνούς βιασμούς.

Το ημερολόγιο ανακάλυψαν τα παιδιά, όταν πριν από δύο μήνες η γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε σοβαρή κατάσταση. Τότε ήταν που έσπασε τη σιωπή της και ζήτησε από τα παιδιά της να κινηθούν νομικά για να την προστατεύσουν από τον ιερέα, σύζυγό της.

Οι καταγγελίες έφεραν απειλές

Στη διάρκεια της νοσηλείας της 64χρονης ήταν που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία με την κόρη, στη διάρκεια της οποίας εκτοξεύθηκαν από τον 74χρονο ύβρεις και απειλές, οι οποίες καταγγέλθηκαν άμεσα στην αστυνομία.

Το γεγονός είχε αναδείξει τότε το zarpanews.gr παρότι σε εκείνο το χρονικό σημείο δεν είχε γνωστό το βάθος της υπόθεσης.

Τελικά, οι τηλεφωνικές απειλές ήταν μόνο « η κορυφή του παγόβουνου» καθώς η υπόθεση είναι πλέον στις αρμόδιες Αρχές που την ερευνούν και αναμένεται να παραπεμφθεί αρμοδίως.

