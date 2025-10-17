Συνάντηση Ελλήνων και Τούρκων Αξιωματούχων στο πλαίσιο των ΜΟΕ

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, στη Λάρισα, συνάντηση μεταξύ του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλου, και του Διοικητή της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας Μάχης (Turkish Combat Air Force), General Rafet Dalkiran.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της επικοινωνίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας.

