Συναγερμός στην Καρδίτσα: Υπερχείλισε το ανάχωμα του ποταμού Καράμπαλη - «Φύγετε από ισόγεια και υπόγεια» μήνυμα από το 112 Ελλάδα 22:28, 06.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εκκενώθηκε ο οικισμός Γ.Καραϊσκάκης στο Μουζάκι - Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στην πόλη της Θεσσαλίας