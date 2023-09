Διακοπή κυκλοφορίας λόγω συσσώρευσης υδάτων σε Κηφισιά και Πόρτο Ράφτη Ελλάδα 22:25, 06.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας