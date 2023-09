Συμμορία ανηλίκων επιτέθηκε σε έφηβους στον σταθμό ΗΣΑΠ της Νέας Ιωνίας - Βρέθηκε πάνω τους πιστόλι ρέπλικα Ελλάδα 18:20, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σκοπός της επίθεσης ήταν η ληστεία - Μέσα στον συρμό, στη διαδρομή από Νέα Ιωνία προς Μαρούσι η επίθεση - Ένα παιδί ελαφρά τραυματισμένο