Συλλυπητήρια της ΕΙΤΗΣΕΕ για την απώλεια της Βίκυς Δούμα, συζύγου του Γιάννη Αλαφούζου

Η ΕΙΤΗΣΕΕ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον κ. Αλαφούζο και την οικογένειά του 

ΕΙΤΗΣΕΕ

Η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ)  συμπαραστεκόμενη στο βαρύ πένθος του κ. Ιωάννη Αλαφούζου, προέδρου του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και της οικογένειάς του, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την επώδυνη απώλεια της συζύγου του, Βίκυς Δούμα, με ανακοίνωσή της. 

Πηγή: skai.gr

