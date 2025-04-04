Την εβδομάδα των τελευταίων Χαιρετισμών, δεκαπέντε μέρες πριν το Πάσχα, η Άνδρος πανηγυρίζει την Παναγία την Θεοσκέπαστη, η οποία τιμάται σήμερα του Ακαθίστου Ύμνου, 16 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα.

Κάτασπρη και μεγαλόπρεπης, η εκκλησία υψώνεται κοντά στο λιμάνι της Χώρας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκκλησίες των Κυκλάδων.

Η Παναγία η Θεοσκέπαστη είναι προστάτιδα ολόκληρου του νησιού της Άνδρου και ιδιαιτερως των ναυτικών της που αποτελούν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της. Πίσω από την ανέγερση της εκκλησίας κρύβεται ένας θρύλος, ο οποίος αναδεικνύει την θαυματουργή της προέλευση και τον χαρακτηρισμό της ως προστάτιδα των ναυτικών.

Η εικόνα της Μεγαλόχαρης απεικονίζει την Παναγία Οδηγήτρια και παριστάνει την Παναγία να κρατά τον Χριστό ως βρέφος με γεμάτη γλυκύτητα και στοργή ματιά. Παραστάσεις από τη ζωή της Παναγίας συμπληρώνουν τον διάκοσμο της ασημένιας επένδυσης ενώ όλη η εικόνα είναι κατάφορτη από τάματα.

Ο θρύλος και το θαύμα

Κάποιο βράδυ, πριν από πολλά χρόνια, ένα καράβι κινδύνευε από τα ταραχώδη κύματα και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Πάνω που οι ναύτες είχαν αρχίσει να αποδέχονται την μοίρα τους διέκριναν από μακριά ένα εκτυφλωτικό φως. Προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε, διέκριναν την εικόνα της Παναγίας.

Χωρίς να έχουν άλλη επιλογή και με ελπίδα να τους προστατέψει, ακολούθησαν το έντονο φως. Όσο πιο κοντά έφταναν στην εικόνα, τόσο περισσότερο η θάλασσα γινόταν πιο ήρεμη. Έτσι κατάφεραν με ασφάλεια να φτάσουν στην στεριά και με απόλυτη ευλάβεια προσκύνησαν την εικόνα.

Μετά την προσευχές και το προσκύνημα οι ναύτες αποφάσισαν να μεταφέρουν την εικόνα σε ένα πιο ασφαλές μέρος και συγκεκριμένα στο ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου. Προς έκπληξή τους όμως, όταν ξημέρωσε η εικόνα της Παναγίας έλειπε. Τότε ανακάλυψαν ότι η εικόνα είχε γυρίσει πίσω στην σπηλιά και αποφάσισαν να χτίσουν εκεί μια εκκλησία προς τιμήν της.

Η θεόσταλτη ξυλεία

Οι εργασίες για την ανέγερση του ναού έγιναν με γοργούς ρυθμούς και η Εκκλησιά ήταν σχεδόν έτοιμη σε ελάχιστο χρόνο. Έλειπε όμως η σκεπή, γιατί δεν υπήρχε ξυλεία. Η ίδια η Παναγία φρόντισε γι’ αυτό.

Η Παναγία η Θεοσκέπαστη στην Άνδρο και ο θρύλος που την συνοδεύει δεν σταματούν εδώ. Οι ναυτικοί και οι ντόπιοι, αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν το έργο καθώς τους έλειπαν ξύλα για την σκεπή. Την ίδια στιγμή, μερικά χιλιόμετρα μακριά στα ανοιχτά του Αιγαίου ένα άλλο πλοίο φορτωμένο με ξυλεία κινδύνευε να βυθιστεί. Ο καπετάνιος του πλοίου για να σώσει το πλήρωμά του πήρε την απόφαση να ρίξει το φορτίο του πλοίου στην θάλασσα για να ελαφρύνει.

Λίγες στιγμές μετά, η θάλασσα άρχισε να ξεβράζει όλη την ξυλεία που χρειάζονταν για να ολοκληρωθεί η σκεπή της εκκλησίας. Για αυτόν τον λόγο η Εκκλησία ονομάστηκε Παναγία η Θεοσκέπαστη στην Άνδρο, καθώς η ανέγερσή της, αλλά και η σκεπή της ολοκληρώθηκαν από θαύμα.

Με πληροφορίες από το andros-guide.gr, orthodoxianewsagency.gr

Πηγή: skai.gr

