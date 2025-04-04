Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν νωρίτερα σήμερα δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού, την μια στα Σταμνά και την άλλη στην περιοχή της Μακρυνείας που ήταν κλεμμένες και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν από τους ληστές για την διαφυγή τους, μετά την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας.

Το πρωί σήμανε συναγερμός στην ΕΛΑΣ στην Κατοχή Μεσολογγίου, έπειτα από ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του messolonghivoice.gr, δύο δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα μεταμφιεσμένοι και με την απειλή όπλων φέρεται να απέσπασαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Αμέσως μετά τη ληστεία, επιβιβάστηκαν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το pelop μεταδίδει ότι οι δράστες ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους κρατώντας τους ομήρους για 15 λεπτά, όσο περίμεναν να ξεκλειδώσει το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 200.000 ευρώ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δυο δράστες στις 10:20 το πρωί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν σε υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς και με την απειλή όπλων απαίτησαν χρήματα και διέφυγαν από το σημείο με μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός κατά τη διάρκεια της ληστείας, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό των δραστών, οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Πηγή: skai.gr

