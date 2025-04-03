Έφυγε από τη ζωή η Βίκυ Δούμα, σύζυγος του Γιάννη Αλαφούζου

Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Βίκυ Δούμα, σύζυγος του Γιάννη Αλαφούζου

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετά τη Βίκυ Δούμα η οικογένεια της, η μητέρα της Μαρία, ο σύζυγος της Γιάννης Αλαφούζος, τα παιδιά της, Αριστείδης, Μαρία και Ελένη, τα έξι εγγόνια της και οι φίλοι της. Καλό ταξίδι, Βίκυ.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον όμιλο ΣΚΑΪ εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους δικούς μας ανθρώπους.

Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να κάνουν δωρεές στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.