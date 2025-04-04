Καταβάλλονται σήμερα, Παρασκευή 4 Απριλίου 2025, αναδρομικά επασφάλιστρου, συνολικού ποσού περίπου 6.400.000 ευρώ, σε συνταξιούχους της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2024, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Επίσης, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι συνεχίζει αμείωτα τις προσπάθειές της για την έγκαιρη και ορθή απόδοση των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

