Σύλληψη Έλληνα επιχειρηματία από τις αμερικανικές Αρχές: Οι πρώτες δηλώσεις του συνηγόρου του

Να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της δικογραφίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του επιχειρηματία Νίκου Μπογονικολού, περιμένει ο πατρινός ποινικολόγος Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, όπως αναφέρει σε δηλώσεις του στο pelop.gr.

«Ο κ. Μπογονικολός είναι γνωστός για τις έρευνές του, επί σειρά ετών σε θέματα υψηλής τεχνολογίας. Για το ζήτημα που προέκυψε δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση» δηλώνει ο κ. Διαμαντόπουλος και συμπληρώνει πως θα τοποθετηθεί για την υπόθεση, όταν πληροφορηθεί το περιεχόμενο της δικογραφίας που σχηματίσθηκε σε βάρος του επιχειρηματία.

Χθες το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη σύλληψη του Έλληνα επιχειρηματία Νίκου Μπογονικολού με την κατηγορία ότι βοήθησε τη Μόσχα να αποκτήσει τεχνολογικά μυστικά που σχετίζονται με την κβαντική πληροφορική και τις πυρηνικές δοκιμές προς όφελος της αμυντικής έρευνας της Ρωσίας.

Η ανακοίνωση στο 7:25 του βίντεο:



Ο Νίκος Μπογονικόλος, Έλληνας υπήκοος, συνελήφθη στο Παρίσι στις 9 Μαΐου 2023 και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Founder and President of European Defense Conglomerate Charged with Helping the Russian Military Evade U.S. Sanctions and Export Controls



Announced with @DOJNatSec @NewYorkFBI @BISgov https://t.co/42TpWedIpT