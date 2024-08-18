Σε 18 συλλήψεις ατόμων προχώρησε χθες η Αστυνομία σε στοχευμένους ελέγχους που έγιναν σε Ζάκυνθο, Μύκονο και Πάρο με σκοπό την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών σε περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ στη Ζάκυνθο πραγματοποιήθηκαν:

• 222 έλεγχοι ατόμων,

• 164 έλεγχοι οχημάτων,

• 26 προσαγωγές,

• 11 συλλήψεις (μεταξύ των οποίων 2 για ναρκωτικά, 3 για ηχορύπανση και 3 για στέρηση διπλώματος), ενώ

• βεβαιώθηκαν και 69 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και ακινητοποιήθηκαν 8 οχήματα, λόγω μέθης και στέρησης προστατευτικού κράνους.

Οι έλεγχοι εστιάστηκαν και στον Λαγανά, όπου από τις παραπάνω συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν οι 4 και συγκεκριμένα 2 για ναρκωτικά με κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης καθώς και 2 για ηχορύπανση. Παράλληλα βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. μεταξύ των οποίων 6 για ταχύτητα, 5 για κράνος, 2 για ζώνη και 1 για μέθη.

Στη Μύκονο πραγματοποιήθηκαν:

• 240 έλεγχοι ατόμων,

• 140 έλεγχοι οχημάτων,

• 9 προσαγωγές,

• 5 συλλήψεις (ηχορύπανση, σωματικές βλάβες), ενώ

• βεβαιώθηκαν και 30 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από τις οποίες οι 11 για υποκλοπή μεταφορικού έργου και ακινητοποιήθηκαν 2 οχήματα.

Στην Πάρο πραγματοποιήθηκαν:

• 51 έλεγχοι ατόμων,

• 65 έλεγχοι οχημάτων

• 4 προσαγωγές,

• 2 συλλήψεις για ναρκωτικά και κατάσχεση 5 συσκευασιών με κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας» συνολικού βάρους 135,8 γραμμαρίων.

• ενώ βεβαιώθηκαν και 88 παραβάσεις Κ.Ο.Κ..

Κατά τις επιχειρήσεις στα παραπάνω νησιά διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά 22 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις (ηχορύπανση, αντικαπνιστική νομοθεσία).

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση «οι στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας».

Πηγή: skai.gr

