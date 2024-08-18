Σε τρεις νέες συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε beach bar στην περιοχή της Χανιώτης, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, με το αδίκημα της συμπλοκής, ο 55χρονος Βούλγαρος ιδιοκτήτης αλλά και άλλοι δύο θαμώνες του beach bar που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Και οι τρεις νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

Τις προηγούμενες ώρες συνελήφθησαν 5 Βούλγαροι που προκάλεσαν το αιματηρό επεισόδιο και βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της παράβασης του νόμου περί όπλων, της συμπλοκής και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Στην κατοχή των συλληφθέντων οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων γκλοπ, σπρέι πιπεριού και μαχαίρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.