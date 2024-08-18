Λογαριασμός
Τρεις νέες συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο σε beach bar στη Χανιώτη Χαλκιδικής

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του beach bar και άλλοι δύο θαμώνες που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς

χαλκιδικη

Σε τρεις νέες συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε beach bar στην περιοχή της Χανιώτης, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, με το αδίκημα της συμπλοκής, ο 55χρονος Βούλγαρος ιδιοκτήτης αλλά και άλλοι δύο θαμώνες του beach bar που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Και οι τρεις νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

Τις προηγούμενες ώρες συνελήφθησαν 5 Βούλγαροι που προκάλεσαν το αιματηρό επεισόδιο και βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της παράβασης του νόμου περί όπλων, της συμπλοκής και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Στην κατοχή των συλληφθέντων οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων γκλοπ, σπρέι πιπεριού και μαχαίρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

