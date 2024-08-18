Ελεύθερος με τον ορισμό τακτικής δικάσιμου, αφέθηκε μετά την απολογία στην εισαγγελία της Σύρου, ο πλοίαρχος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» που κατηγορείτο για παράβαση του άρθρου 291 του Π.Κ. (Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών).

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Πέμπτης κατά τη διαδικασία της επιβίβασης επιβατών και οχημάτων επί του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα στο λιμάνι του Γαυρίου στην Ανδρο με έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα να ανυψωθεί το μπροστινό τμήμα του καταπέλτη και να προκληθούν υλικές ζημιές σε ένα Ι.Χ.Ε. όχημα που επιχειρούσε να επιβιβασθεί.

Το Ι.Χ.Ε. παρέμεινε ακινητοποιημένο στον προβλήτα και ακολούθως, ο Πλοίαρχος του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» δήλωσε ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών αδυνατούσε να ολοκληρώσει την επιβίβαση των επιβατών και οχημάτων και έκρινε επισφαλή την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι του Γαυρίου.

Η οδηγός του οχήματος που υπέστη υλικές ζημιές είχε υποβάλλει μήνυση στο Λιμεναρχείο 'Ανδρου κατά του Πλοιάρχου του πλοίου και κατά παντός υπευθύνου.

Σημειώνεται ότι για το θέμα το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει έρευνα για το συμβάν, ενώ η πλοιοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε την απόλυση του πλοιάρχου και την προσωρινή αναστολή των δρομολογίων του πλοίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

