Λαμία: Πυρκαγιά σε πολυκατοικία - Κινδύνευσε ηλικιωμένο ζευγάρι

Συναγερμός σήμανε γύρω στις 3:00’ το μεσημέρι της Κυριακής (18/8) σε Πυροσβεστική και Αστυνομία για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην οδό Αντικύρας στη Λαμία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον του κλιμακοστασίου της ταράτσας του κτιρίου, μετά από φωτιά που είχε ανάψει ηλικιωμένος ιδιοκτήτης για να ψήσει. Άγνωστο πως, η φωτιά επεκτάθηκε σε αποθηκευμένα ξύλα και αμέσως πήρε έκταση.

Γείτονες που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, αμέσως έτρεξαν κι απομάκρυναν τον ηλικιωμένο από το σημείο, καθώς και την ηλικιωμένη σύζυγό του που βρισκόταν στο διαμέρισμα, για ασφάλεια αφού αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Ένας από τους γείτονες που έσπευσαν να βοηθήσουν, ήταν και η αντιδήμαρχος Λαμιέων Ευαγγελία Ματσούκα που μένει ακριβώς απέναντι και είδε τις φλόγες να πετάγονται.

Δείτε τι είπε στην κάμερα του LamiaReport:

