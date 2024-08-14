Mύκονος: Συλλήψεις για 2 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών

Δύο υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ειδικών Δράσεων, την ΟΠΚΕ και τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου KAGIA. Πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφησαν -4- αλλοδαποί, -2- εκ των οποίων δρούσαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικογραφίες –κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και πλαστογραφία.

Στην 1η περίπτωση, κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών, ταυτοποιήθηκαν -2- αλλοδαποί οι οποίοι, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, ενεργώντας με διακριτούς ρόλους.

Ειδικότερα, τα -2- μέλη είχαν αναλάβει την παράδοση ναρκωτικών στους αγοραστές στο χώρο τους, ενώ το μέλος που αναζητείται, συντόνιζε τις πωλήσεις ναρκωτικών, επικοινωνώντας με τους υποψήφιους πελάτες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Ο ίδιος ενημέρωνε για τις τιμές και το είδος των ουσιών, αποστέλλοντας σχετικό τιμοκατάλογο, ενώ διευκρίνιζε και τα ρούχα που φορούσαν οι μεταφορείς για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες δρούσαν με συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi): για τη μετάβασή τους στον τόπο πραγματοποίησης των αγοραπωλησιών, χρησιμοποιούσαν μοτοσυκλέτες που ενοικίαζαν με βραχυχρόνια μίσθωση από εταιρεία της Μυκόνου, τις οποίες άλλαζαν συχνά, προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτοί, χρησιμοποιούσαν ρουχισμό που παρέπεμπε σε ενδυμασία τουριστών (μαγιό, ανοιχτό πουκάμισο), καθώς και προστατευτικό κράνος, ενώ για την αποφυγή της ταυτοποίησής τους, μετέφεραν τις ουσίες εντός συσκευασιών φαρμακευτικών χαπιών.

Στη 2η περίπτωση, από τη μεθοδική προανακριτική έρευνα, και κατόπιν ανάλυσης πληροφοριακών στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν -2- αλλοδαποί (45χρονος και 44χρονη), οι οποίοι εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια και, τουλάχιστον από την 6 Αυγούστου 2024, διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στη Μύκονο.

Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα δύο άτομα, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενο Ι.Χ. όχημα και λαμβάνοντας μέτρα απόκρυψης της πραγματικής τους ταυτότητας, διακινούσαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ναρκωτικών δισκίων, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Όπως προέκυψε, τα δύο άτομα απέκρυπταν τα ναρκωτικά εντός μεταλλικού κουτιού ασφαλείας (safe box) που διέθετε το τουριστικό κατάλυμα όπου διέμεναν προσωρινά, ενώ για τη διακίνησή τους απέκρυπταν τις ουσίες σε σημεία που δυσχέραιναν τον εντοπισμό τους (στηθόδεσμο 44χρονης).

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, βρέθηκαν στην κατοχή τους πλαστά έγγραφα, που όπως προέκυψε, χρησιμοποίησαν για την παράνομη είσοδό τους στη χώρα μας.

Συνολικά, στις δύο υποθέσεις, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

36,03- γραμμ. κοκαΐνης,

14,43- γραμμ. ναρκωτικής ουσίας 2-CB (ροζ κοκαΐνη),

12,58- γραμμ. MDMA,

25,24- γραμμ. κάνναβης,

196- χάπια ecstasy,

97- ναρκωτικά δισκία,

28,89- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

2,77- γραμμ. παραισθησιογόνων μανιταριών,

13.834- ευρώ,

340- δολάρια ΗΠΑ,

2- μοτοσυκλέτες,

6- κινητά και

ηλεκτρονική ζυγαριά.



Οι κατασχεθείσες ουσίες θα αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για περαιτέρω ανάλυση, ενώ τα χρηματικά ποσά θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επιπλέον, τα πλαστά ταυτοποιητικά έγγραφα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.