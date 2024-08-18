Το κίνητρο των εμπλεκομένων στην άγρια συμπλοκή σε beach bar της Χαλκιδικής αναζητεί η Ελληνική Αστυνομία, ζητώντας στοιχεία για τους δράστες που αναζητούνται και οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, από τις βουλγαρικές αρχές. Την ίδια στιγμή, ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του beach bar και άλλα τρία άτομα, τα οποία είχαν προσαχθεί μετά το άγριο επεισόδιο.

Άλλα τέσσερα άτομα παραμένουν υπό κράτηση. Το ένα από τα τέσσερα άτομα υποστηρίξει ότι το γκλοπ και το σπρέι πιπεριού δεν ξέρει πως βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του, τονίζοντας ότι το όχημα ανήκει σε εταιρία που εργάζεται. Ο δεύτερος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία, υποστηρίζοντας ότι είχε στις αποσκευές το γκλοπ αλλά δεν ήξερε ότι δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα. Και οι δύο που κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη θα ζητήσουν προθεσμία και θα υποστηρίξουν ότι ήταν σε άμυνα.

Ο αρχηγός της παρέας των πελατών που προκάλεσε το επεισόδιο, σύμφωνα με βουλγαρικά Μέσα Ενημέρωσης είναι γνωστός έμπορος ναρκωτικών στην Σόφια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλγαρική Δικαιοσύνη θα εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για σωρεία ποινικών αδικημάτων.

Από την ίδια έρευνα οι ελληνικές Αρχές έχουν διαπιστώσει πως στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται υποθέσεις που αφορούν εμπόριο ναρκωτικών και προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ το βασικό σενάριο αφορά σύγκρουση συμμοριών από τη Βουλγαρία.

Οι τρεις μπράβοι, που έφτασαν στο σημείο και συνεπλάκησαν με την παρέα που προκάλεσε το επεισόδιο και πυροβόλησαν 5-6 φορές μέσα στο μαγαζί, τραυματίζοντας έναν από την παρέα των πρώτων σοβαρά στο στήθος και έναν στο χέρι, προς το παρόν διαφεύγουν. Οι δύο έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Πρόκειται για Έλληνες υπηκόους βουλγαρικής καταγωγής. Ο ένας είχε εμπλακεί το 2021 σε πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο στην Θεσσαλονική και ο δεύτερος σε υποθέσεις προστασίας ενώ ήταν και μέλος της οργάνωσης της χρυσής Αυγής.



