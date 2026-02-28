Λογαριασμός
Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: 128 οι προαγωγές και 3 συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε στοά επί της Ερμού 18 εντοπίστηκε σακούλα που περιείχε υλικά για την κατασκευή μολότοφ, συγκεκριμένα 7-8 μπουκάλια με βενζίνη

Σε 128 προαγωγές και 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Αθήνας, στο περιθώριο του συλλαλητηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε στοά επί της Ερμού 18 εντοπίστηκε σακούλα που περιείχε υλικά για την κατασκευή μολότοφ, συγκεκριμένα 7-8 μπουκάλια με βενζίνη.

Για το συγκεκριμένο εύρημα δεν πραγματοποιήθηκε σύλληψη ατόμου. Επιπλέον, στην κάτω πλευρά της Πλατεία Κλαυθμώνος βρέθηκε ακόμη μία σακούλα με μολότοφ. Από τις τρεις συλλήψεις που έγιναν συνολικά, η μία αφορά κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Πηγή: skai.gr

