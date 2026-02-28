Θοδωρής Ελευθεριάδης: «Αστυνομικοί με απείλησαν με προσαγωγή, παρότι γνώριζαν ποιος είμαι»

Σε καταγγελία σε βάρος της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε, στο περιθώριο της συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ, η οποία έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ κατευθυνόταν προς τη διαδήλωση. «Ερχόμενος εδώ, στην Ακαδημίας με Ασκληπιού, με σταμάτησε η αστυνομία για σωματικό έλεγχο, ενώ γνώριζαν ποιος είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί τον αναγνώρισαν και τον προσφώνησαν ονομαστικά, επέμειναν στον έλεγχο. Όπως περιέγραψε, του ζήτησαν να ανοίξει την τσάντα του, αίτημα στο οποίο αρνήθηκε, με αποτέλεσμα -όπως υποστηρίζει- να παραμείνει στο σημείο για περίπου μισή ώρα. «Με κρατήσανε και με απείλησαν με προσαγωγή, μόνο και μόνο για να με ταλαιπωρήσουν», δήλωσε.

Ο κ. Ελευθεριάδης επανέλαβε ότι οι αστυνομικοί γνώριζαν πλήρως την ταυτότητά του, επιμένοντας πως η στάση τους δεν είχε καμία ουσιαστική αιτιολόγηση. «Σταμάτησαν εμένα, ενώ ήξεραν ποιος είμαι, με κράτησαν εκεί για μισή ώρα και με απείλησαν ότι θα έρθει το μεταγωγικό για προσαγωγή», τόνισε.

Εμφανώς αγανακτισμένος, εξέφρασε την απορία του για τον σκοπό αυτής της συμπεριφοράς, ιδίως σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα και λίγο πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση. «Δεν καταλαβαίνω τι θέλει τελικά να κάνει η αστυνομία. Να δημιουργήσει πρόβλημα ακόμη και σε εμάς που έχουμε χάσει τους συγγενείς μας; Και μάλιστα λίγο πριν τη δίκη», ανέφερε. Καταλήγοντας, σημείωσε ότι, παρά την προσπάθεια να του αποδοθεί ευθύνη για την ένταση, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν ήταν εκείνος που προκάλεσε το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

