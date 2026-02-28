Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καμία πτήση από και προς Ισραήλ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Εκτροπές πτήσεων προς Αθήνα

Εν τω μεταξύ, η Aegean ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Βηρυτός και Ερμπίλ

Ελευθέριος Βενιζέλος

Καμία πτήση από και προς Ισραήλ δεν πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σημειώνεται επίσης ότι κάποιες πτήσεις από άλλες χώρες που ήταν να προσγειωθούν Ισραήλ έχουν έρθει Αθήνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες ακυρώσεις για χώρες της Μέσης Ανατολής από Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, η Aegean ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Βηρυτός και Ερμπίλ.

Παρακολουθήστε Live όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Ιράν Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark