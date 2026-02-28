Καμία πτήση από και προς Ισραήλ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Εκτροπές πτήσεων προς Αθήνα

Καμία πτήση από και προς Ισραήλ δεν πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σημειώνεται επίσης ότι κάποιες πτήσεις από άλλες χώρες που ήταν να προσγειωθούν Ισραήλ έχουν έρθει Αθήνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες ακυρώσεις για χώρες της Μέσης Ανατολής από Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, η Aegean ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Βηρυτός και Ερμπίλ.

