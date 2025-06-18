Τις τραγικές συνθήκες που αντίκρισαν οι δύο αστυνομικοί που βρήκαν το 11 μηνών βρέφος στο μπαλκόνι σπιτιού στη Θεσσαλονίκη περιέγραψε στον ΣΚΑΪ ο αρχιφύλακας Γ. Τζουμπελίδης που έσπευσε στο σημείο.

Όπως περιγράφει αρχικά, δέχτηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης κλήση για το περιστατικό. «Πήραμε μια καταγγελία στις 4:35 το πρωί. Μεταβήκαμε στην κλήση άμεσα, ανεβήκαμε στον 4ο όροφο για να ελέγξουμε για κλάματα ενός μωρού στο μπαλκόνι. Μας είπε ο καλών από πού ερχόταν το κλάμα, μας είπε ότι χτυπούσε για πολλά λεπτά την πόρτα και δεν άνοιγε κανείς. Ευτυχώς ήταν παλιού τύπου η πόρτα, εισήλθαμε εντός της οικίας».

Και συνεχίζει: «Ήταν σκοτάδι, ακολουθούσαμε τις φωνές και τα κλάματα του βρέφους. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα μπήκαμε σε ένα μεγάλο δωμάτιο και ο συνάδερφος βγήκε στο μπαλκόνι, πήρε το μικρό στην αγκαλιά του και το έφερε εντός του δωματίου. Εγώ βρήκα στη γωνία ένα μεγάλο κρεβάτι που κοιμόταν 5 άτομα, οι γονείς και 3 ανήλικα».

Όπως αναφέρει ο αστυνομικός, η οικογένεια δεν άκουσε τίποτα. «Τους δηλώσαμε την ταυτότητά μας για να ηρεμήσουν και να μην πανικοβληθούν», τόνισε.

Σύμφωνα με τον αρχιφύλακα οι γονείς «είναι αλλοδαποί, με σλάβικη προφορά, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε ιδιαίτερα».

Στη συνέχεια «τους μεταφέραμε στο αρμόδιο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων για τις περεταίρω ενέργειες».

Για την κατάσταση το βρέφους ανέφερε πως «το μωρό έκλαιγε ασταμάτητα, ο συνάδερφος το πήρε αγκαλιά του και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ηρέμησε. Κόκκινο στο κλάμα, κατακόκκινο».

Για το ποια ήταν η κατάσταση που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, ο κ. Τζουμπελίδης περιέγραψε μια θλιβερή εικόνα: «Δεν υπήρχε ρεύμα, δεν ήταν και οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Ήταν θλιβερή η κατάσταση».

Σημειώνεται πως οι γονείς συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία και θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ στρέφεται κατά του 36χρονου πατέρα και της 35χρονης μητέρας.

Παράλληλα, αναμένεται να διεξαχθεί έρευνα και για τις συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων τέκνων.



Πηγή: skai.gr

