Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Δυο τροχαία ατυχήματα συνέβησαν επί της παραλιακής από το λιμάνι του Πειραιά προς το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να ακινητοποιούνται από το ύψος του λιμανιού του Πειραιά μέχρι και την Καλλιθέα. Έχουν σχηματιστεί 14,5 δύσκολα χιλιόμετρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς την παραλιακή.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, στην άνοδο Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου, στη Β. Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειριαώς-Σταδίου, στη λεωφόρο Φυλής στο Καματερό, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά, στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού.

Πηγή: skai.gr

