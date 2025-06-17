Θεσσαλονίκη: Γονείς άφησαν το 11 μηνών βρέφος στο μπαλκόνι να κλαίει και... πήγαν για ύπνο

Μάρτυρες ενός απίστευτου περιστατικού έγιναν χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αστυνομικοί κατά τη διάρκεια περιπολίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως αναφέρει το thestival.gr, κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στο κέντρο της πόλης εντόπισαν ένα βρέφος να κλαίει μέσα σε ένα καρότσι σε μπαλκόνι διαμερίσματος, ενώ οι γονείς με τα υπόλοιπα τρία παιδιά τους κοιμόταν στο εσωτερικό του σπιτιού με κλειστές τις μπαλκονόπορτες.

Οι γονείς του 11 μηνών βρέφους – υπήκοοι Βουλγαρίας- συνελήφθησαν. Σε βάρος του 36χρονου και της 35χρονης σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για το αδίκημα της Έκθεσης ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν και οι κοινωνικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης των ανήλικων τέκνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς υποστήριξαν ότι άφησαν το βρέφος στο μπαλκόνι για να δροσιστεί.

Πηγή: skai.gr

