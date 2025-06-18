Λίγο μετά τις 5:30 έφτασαν στο Σύνταγμα τα πρώτα λεωφορεία με τους πολίτες που απεγκλωβίστηκαν από το Ισραήλ.

Οι περισσότεροι ταλαιπωρημένοι, με λίγες αποσκευές και δίχως διάθεση να μιλήσουν. «Πήγαμε στο Κάιρο και φύγαμε από εκεί. Φοβηθήκαμε, ήμασταν τέσσερις ημέρες στα καταφύγια» δήλωσε μια γυναίκα που απεγκλωβίστηκε από το Ισραήλ, φτάνοντας στο Σύνταγμα.

«Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι όμως τώρα είμαστε ασφαλείς» είπε με χαμόγελο στα χείλη, στα αγγλικά, ένας άλλος επιβάτης.

«Δόξω τω Θεώ, όλα μια χαρά»

«Όλα καλά τώρα, όλα ήρεμα» ήταν η κουβέντα των πρώτων Ελλήνων που επαναπατρίστηκαν από το Ισραήλ, φτάνοντας στην 112 Πτέρυγα Μάχης το ξημέρωμα της Τετάρτης.

Τρία αεροσκάφη στην 112 ΠΜ

Λίγο μετά τις 3:45 προσγειώθηκε στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας το πρώτο, ένα C-27, από τα τρία αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποιούν πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων που βρίσκονταν στο Ισραήλ.

Οι μέχρι πρότινος εγκλωβισμένοι στο Ισραήλ Έλληνες πολίτες ταξίδεψαν οδικώς στην Αίγυπτο και από εκεί «πέταξαν» για την Ελλάδα. Δέκα λεπτά μετά το πρώτο αεροσκάφος, προσγειώθηκε το δεύτερο C-27. Στις 4:35 προσγειώθηκε και το C-130.

Έξω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας βρίσκονταν αυτοκίνητα με συγγενείς πολιτών. Οι υπόλοιποι θα επιβιβαστούν σε λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν στο κέντρο της Αθήνας, απ' όπου και θα τους παραλάβουν οι δικοί τους.

