Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες και άλλες 9 περιοχές - Δείτε τον χάρτη

Οι περιοχές με κίτρινο χρώμα είναι η  Αττική, τα Κύθηρα, η Αργολίδα, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος και τα Ψαρά

φωτιά

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 18 Ιουνίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Οι περιοχές που είναι με κίτρινο χρώμα στον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας είναι η  Αττική, τα Κύθηρα, η Αργολίδα, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος και τα Ψαρά.

Πηγή: skai.gr

