Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 18 Ιουνίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Οι περιοχές που είναι με κίτρινο χρώμα στον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας είναι η Αττική, τα Κύθηρα, η Αργολίδα, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος και τα Ψαρά.

Πηγή: skai.gr

