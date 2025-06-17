Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα οι γονείς που άφησαν βρέφος στο μπαλκόνι

Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ενημερώθηκε η εισαγγελέας ανηλίκων και αναμένεται να διεξαχθεί κοινωνική έρευνα

Βρέφος σε κρεβάτι

Ελεύθεροι, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν οι γονείς του 11 μηνών βρέφους, που εντοπίστηκε να κλαίει σε μπαλκόνι διαμερίσματος, ενώ εκείνοι και τα υπόλοιπα τρία παιδιά τους κοιμούνταν με κλειστές τις μπαλκονόπορτες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία και θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ στρέφεται κατά του 36χρονου πατέρα και της 35χρονης μητέρας (αλλοδαποί).

Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ενημερώθηκε η εισαγγελέας ανηλίκων και αναμένεται να διεξαχθεί κοινωνική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων τέκνων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

