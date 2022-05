Οι επίσημοι λογαριασμοί του πρεσβευτή των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρασαν από τον Τζέφρι Πάιατ στον Τζορτζ Τσούνη (George J. Tsunis). «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον επίσημο λογαριασμό για τον επόμενο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George J. Tsunis. Συνεχίστε να ακολουθείτε τον νέο πρεσβευτή εδώ (στον λογαριασμό τoυ Αμερικανού πρέσβη στο Twitter) για ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές του» αναφέρεται σε ανάρτηση στο λογαριασμό στο Twitter τού νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, πριν παραδώσει τον λογαριασμό, ο απερχόμενος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ έγραψε στο Twitter, παραθέτοντας μια φωτογραφία με ένα καραβάκι να πλέει στα γαλάζια νερά: «Σήμερα ολοκληρώνεται ένα εννιαετές εγχείρημα διπλωματίας μέσω του λογαριασμού της πρεσβείας στο Twitter, καθώς η πρεσβεία παραδίδει τον λογαριασμό της πρεσβείας στον διάδοχό μου Τζορτζ Τσούνη. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο νέο μου προσωπικό λογαριασμό @geoffpyatt. Ευχαριστώ όλους όσοι παρακολούθησαν και με έμαθαν εδώ (στο Twitter), ενώ γραφόταν τόση πολύ ιστορία».

We are pleased to announce this official account for the next U.S. Ambassador to Greece, George J. Tsunis. Please continue following the new Ambassador here for updates on his activities.