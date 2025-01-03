Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα από τα Τίρανα. Υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου οι γιατροί να αποφασίσουν εάν θα νοσηλευτεί σε ΜΕΘ ή σε απλό δωμάτιο. Ο Αρχιεπίσκοπος σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι διασωληνωμένος και επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Το αεροσκάφος C-27J το οποίο έκανε την αεροδιακομιδή του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου από τα Τίρανα, προσγειώθηκε στις 19:34 στην αεροπορική βάση Ελευσίνας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν γιατρός και δύο διασώστες, μέλη της Ομάδας ιπτάμενου υγειονομικού προσωπικού του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνόδευσαν τον 95χρονο ιεράρχη, κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής.

Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».

