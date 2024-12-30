Η εμφάνιση μίας εποχιακής ίωσης, οδήγησε στην εισαγωγή του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται στο λογαριασμό του Αρχιεπισκόπου στο Facebook:

«Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος εισήχθη προληπτικά στο νοσοκομείο Υγεία Τιράνων για παρακολούθηση, ύστερα από εμφάνιση εποχιακής ίωσης. Η κατάσταση της υγείας του είναι απολύτως σταθερή, οι θεράποντες ιατροί εκφράζουν την αισιοδοξία τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.