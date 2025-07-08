Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης βρέθηκε το πρωί της Τρίτης η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία συνελήφθη χθες το απόγευμα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας από αξιωματικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής βάσει του εντάλματος που είχε εκδώσει ο ανακριτής Αχαΐας.

Η κατηγορούμενη στη συνέχεια θα μεταχθεί στην Πάτρα ώστε να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ' εξακολούθηση και μη για τις εξής υποθέσεις:

Τον θάνατο του 6 μηνών βρέφους φίλης της στην Αχαΐα τον Φεβρουάριο του 2021 το οποίο πρόσεχε. Η ιατροδικαστική τότε ως αιτία θανάτου είχε δείξει διάμεση πνευμονίτιδα ενώ το βρέφος είχε και επιληπτικά επεισόδια

Το μόλις 19 ημερών κοριτσάκι της το οποίο έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου του 2022. Και στον θάνατο αυτό η ιατροδικαστική έδειξε διάμεση πνευμονίτιδα.

Το δεύτερο δύο μηνών κοριτσάκι της το 2023, το οποίο πέθανε στο Παίδων από καρδιακή ανακοπή.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2020, φίλη της την κατηγόρησε πως την έπιασε από τον λαιμό και προσπάθησε να την πνίξει.

Υπενθυμίζεται πως το όνομα της Ειρήνης Μουρτζούκου εμπλέκεται σε ακόμη δύο θανάτους, του 15 μηνών μικρού Παναγιωτάκη που έφυγε από τη ζωή στην Αμαλιάδα στις 5 Αυγούστου του 2024 και τον θάνατο της αδερφή της τον Φεβρουάριο του 2014, αφού η μητέρα της σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις έχει ευθέως κατηγορήσει την Ειρήνη πως είναι δολοφόνος.

Τη συγκεκριμένη γυναίκα που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις Αρχές όλο το προηγούμενο διάστημα, φέρεται να την έχουν πλήξει συνολικά 80 καταθέσεις, όπου προκύπτει ότι η ίδια ήταν το άτομο που βρισκόταν μαζί με τα παιδιά τις τελευταίες τους ώρες. Φαίνεται αν υπάρχει ένας ασφυκτικός μηχανισμός ασφυξίας, τον οποίον προκαλούσε στα παιδιά, με αποτέλεσμα εκείνα να καταλήγουν.

Από χθες που συνελήφθη η Μουρτζούκου κρατείται σε κελί και -σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr- είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Η ίδια, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε στους αστυνομικούς πως έχει εμπλοκή σε οποιαδήποτε φόνο ή απόπειρα και δήλωσε αθώα.

Φωτογραφία από τη στιγμή της σύλληψης της Ειρήνης Μουρτζούκου

*Η φωτογραφία από το tsipasblog.gr

