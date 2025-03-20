Του Μάκη Συνοδινού

Από σήμερα το μεσημέρι είναι και επίσημα ύποπτη η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη που «έφυγε» από την ζωή στις 5 Αυγούστου 2024. Όπως είχε γράψει χαρακτηριστικά το skai.gr, αυτή η βδομάδα θα είναι βδομάδα εξελίξεων για την υπόθεση που έχει συνταράξει την κοινωνία και έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά το πράσινο φως που πήρε η τριμελής επιτροπή που συστάθηκε με επικεφαλής τον προϊστάμενο των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, Νίκο Καρακούκη, προκειμένου να αποφανθεί αν ο θάνατος του Παναγιωτάκη οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως υποστηρίζει το ιατροδικαστικό πόρισμα του κ. Γκότση, σήμερα η δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Βούλα Δημητριάδου, πέρασε το κατώφλι του Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση, αλλά και να διορίσει τον δικό της τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα λάβει γνώση του πολυσυζητημένου πορίσματος Γκότση, στο οποίο αναφέρεται πως ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στο πόρισμα το οποίο έχει το skai.gr αναφέρεται χαρακτηριστικά :

ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: «Ο θάνατος του Παναγιώτη επήλθε συνεπεία ιογενούς λοίμωξης, με προσβολή κυρίως του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος, επιπλακείσα με εγκολεασμό εντέρου».

Σε άλλο σημείο του πορίσματος με τίτλο «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ» ο κ. Γκότσης αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και σημειώνει χαρακτηριστικά :

1. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ευρημάτων που να αποδεικνύουν βίαιο στερητικό θάνατο.2. Η τοξικολογική εξέταση απέβη αρνητική. 3. Τα παθολογοανατομικά ευρήματα αποκλείουν οποιοδήποτε μηχανισμό ασφυκτικού θανάτου και επιβεβαιώνουν μια συγκεκριμένη παθολογική κατάσταση, όπως αυτό έχει σχολιαστεί αναλυτικώς ανωτέρω. 4. Ιογενής λοίμωξη μετά προσβολής του αναπνευστικού συστήματος (κοκκιωματώδης λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονική νόσος) και μετά προσβολής του γαστρεντερικού συστήματος (εικόνα εγκολεασμού). 5. Ο εγκολεασμός οδηγεί δια της συμπίεσης των αγγείων του παγιδευμένου εντέρου σε φλεβική στάση και διακοπή της αιμάτωσης, οίδημα, αιμορραγία και τελικά σε ισχαιμία και νέκρωση. Ο πρωτοπαθής εγκολεασμός απαντάται σε ποσοστό 1 – 4 %0, συχνότερα σε άρρενα βρέφη, ηλικίας 6 - 24 μηνών, μετά από πρόσφατη ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού (έχει σχετιστεί με adenovirus, rotavirus), συχνότερη μορφή είναι ο ειλεοκολικός. Σχετίζεται επίσης με διογκωμένους μεσεντέριους λεμφαδένες. Επίσης απαντάται ως δευτεροπαθής από ξένα σώματα. Συνήθως εμφανίζεται σε βρέφη με πρόσφατη ιογενή λοίμωξη, με άλγος, κλάμα, ανησυχία, έμετο (90%) και συχνά χολώδη, εν συνεχεία με λήθαργο, απάθεια, ωχρότητα. Εργαστηριακά η τιμή των λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί να είναι αυξημένη. Συγκαταλέγεται στις σοβαρές καταστάσεις που μπορούν να απειλήσουν σοβαρά την υγεία ενός βρέφους, αλλά αν διαγνωστεί εγκαίρως αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα αποτελεσματικά και σχετικά εύκολα.

Το πόρισμα Γκοτση έχει φέρει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας του βρέφους, καθώς η μητέρα του υποστηρίζει πως ο μικρός Παναγιωτάκης ήταν ένα υγιέστατο παιδί, αλλά και από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου της μητέρας, του έμπειρου ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως το «παθολογικό αίτιο θανάτου» που αναφέρεται στο ιατροδικαστικό πόρισμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Γαλεντέρη:

Πηγή: skai.gr

