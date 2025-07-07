Δολοφονία βρεφών στην Αμαλιάδα: Συνελήφθη η Ειρήνη Μουρτζούκου

Του Μάκη Συνοδινού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των βρεφών που είχαν χάσει τη ζωή τους στην Αμαλιάδα. Μετά από ένταλμα του ανακριτικού τμήματος Αχαΐας, συνελήφθη η Ειρήνη Μουρτζούκου, για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και για απόπειρα κατ' εξακολούθηση.

Πιο αναλυτικά το δελτίο Τύπου της αστυνομίας:

«Συνελήφθη απογευματινές ώρες σήμερα από το τμήμα εγκλημάτων κατά της ζωής και της προσωπικής ελευθερίας της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, κατόπιν σχετικού εντάλματος του ανακριτικού τμήματος Αχαΐας, 25χρονη ημεδαπή για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ' εξακολούθηση και μη».

Η σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου έρχεται λίγες ημέρες αφότου είχε περάσει το κατώφλι της ΓΑΔΑ με τον νέο της δικηγόρο Νίκο Αλεξανδρή, προκειμένου να δηλώσει μόνιμη κατοικία, αλλά και την αλλαγή του δικηγόρου της, μετά την παραίτηση της Βούλας Δημητριάδου.

Συμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η σύλληψη της αφορά τα δύο δικά της βρέφη, το βρέφος της κουμπάρας της Κατερίνας, καθως και για απόπειρα δολοφονίας ενήλικης γυναίκας.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία είναι η γυναίκα που παρουσία της έφυγαν από τη ζωή πέντε βρέφη, έχει οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ και αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στην Ευελπίδων.

«Δεν είναι σε καλή κατάσταση, δηλώνει αθώα και περιμένει να μιλήσει»

Λίγο μετά τις 21:15, στη ΓΑΔΑ έφτασε ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος ενημερώθηκε για την υπόθεση και συνομίλησε μαζί της. Εξερχόμενος, ο κ. Αλεξανδρής είπε «πράγματι συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος του ανακριτού Αχαΐας. Αύριο θα προσαχθεί ενώπιον του κ. Ανακριτού και θα ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία».

Ερωτηθείς για την κατάσταση της εντολέως του, ο κ. Αλεξανδρής τόνισε ότι «την είδα, σίγουρα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Περιμένει όμως να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, για να μιλήσει, να πει αυτά που θέλει να πει και λέει τόσο καιρό». Ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου χαρακτήρισε τη σύλληψή της ως «αναμενόμενη εξέλιξη. Τώρα αν θα γινόταν σήμερα, αύριο ή μεθαύριο ήταν κάτι που πιθανολογούσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ποια θα ήταν η ακριβής ημέρα. […] Θα πάρουμε τη δικογραφία και θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε κάθε μία από της κατηγορίες. Η ίδια θεωρεί, υποστηρίζει ότι είναι αθώα και περιμένει να φανεί αυτό στα πλαίσια της δίκης».





