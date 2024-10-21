Στον Άρειο Πάγο ο Χρήστος Σταϊκούρας για την κατάσταση στα τρένα: «Ηρθα για να ενημερωθώ και να ενημερώσω»

Της Έλενας Γαλάρη

Την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη επισκέφτηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, για το θέμα της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ο κ. Σταϊκούρας ζήτησε από την εισαγγελική λειτουργό να ενημερωθεί για τις δύο μηνυτήριες αναφορές που είχε καταθέσει τον περασμένο Απρίλιο σχετικά με την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και να την ενημερώσει για μία συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το περιστατικό με το τρένο του προαστιακού που παραλίγο να μπει στο υπόγειο δίκτυο του Μετρό στη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Εξερχόμενος του Αρείου Πάγου ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε: «Ήρθα σήμερα προκειμένου να ενημερωθώ και να ενημερώσω. Να ενημερωθώ για την πορεία δύο μηνυτήριων αναφορών που είχα υποβάλει τον Απρίλιο του 2024 και να ενημερώσω για μία τρίτη μηνυτήρια αναφορά συμπληρωματική την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με ανησυχητικά περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

» Περιστατικά τα οποία βλάπτουν τον σιδηρόδρομο και τη χώρα μας. Περιστατικά τα οποία εγείρουν ερωτήματα, τα οποία με τη σειρά τους απαιτούν απαντήσεις, αρμοδίως. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι σε κάθε κατεύθυνση, εργαζόμαστε μεθοδικά και επίμονα προκειμένου να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτήν την προσπάθεια παίγνια με οποιαδήποτε στόχευση δεν γίνονται αποδεκτά. Οφείλουμε όλοι μας να μην είμαστε υπεράνω αξιολόγησης, ελέγχου και εφαρμογής του νόμου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.