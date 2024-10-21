Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 11 το πρωί στην Κερατέα σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Διόνυσος.
Περιμετρικά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες παραθεριστών ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική.
Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί αλλά δεν έχει σβήσει.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Ε/Π, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 21, 2024
