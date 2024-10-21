Λογαριασμός
Φωτιά στην Κερατέα, μέσα σε δασική έκταση κοντά σε σπίτια - Βίντεο

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα μέσα σε δάσος στην περιοχή Διόνυσος - Αμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική

φωτια κερατεα

Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 11 το πρωί  στην Κερατέα σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Διόνυσος. 

Περιμετρικά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες παραθεριστών ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. 

Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί αλλά δεν έχει σβήσει. 

