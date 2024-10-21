Τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νεαρός άνδρας που, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τα τείχη στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί (Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου) και κινητοποίησε τις αρχές.

Άμεσα στο σημείο -πολύ κοντά στην Πύλη Αγίου Γεωργίου- έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του,

Ανάμεσα στα ενδεχόμενα που εξετάζονται από τις αρχές, είναι κι αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

