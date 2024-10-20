Χρήστος Σταϊκούρας: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα το πρωί, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, θα επισκεφθεί την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, με αντικείμενο την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το παρ' ολίγον ατύχημα στον Προαστιακό, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι «υπήρξε ανθρώπινο σφάλμα, υπήρξε παραπομπή μέσα στα όργανα πριν δημοσιοποιηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Εκεί λειτουργούσε και η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση».

Στους φορείς που εμπλέκονται με τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «Αυτό αλλάζει τους προσεχείς μήνες. Θα έχουμε έναν φορέα, τον ΟΣΕ και από κάτω θα είναι η ΕΡΓΟΣΕ και το τμήμα της ΓΑΙΟΣΕ που έχει να κάνει με το τροχαίο υλικό. Θα υπάρχει υπεύθυνος για όλη τη δομή του συγκοινωνιακού έργου. Θα υλοποιηθεί από τις αρχές του 2025.

Όσον αφορά τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη λειτουργούν από τα τέλη Αυγούστου του 2023, εκτός από ένα σημείο που καταστράφηκε από την κακοκαιρία Daniel. «Εξασφαλίσαμε χρήματα για να καλύψουμε σηματοδότηση σε τμήματα που δεν είχε ποτέ η χώρα, όπως Αθήνα - Κιάτο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις ισόπεδες διαβάσεις, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί 25 εκατ. ευρώ ώστε να γίνει διαγωνισμός για να κατασκευαστούν 90 ισόπεδες διαβάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα με την πτώση δέντρων, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι «βγάλαμε 6 εκατ. ευρώ για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολιστικά, σε όλη την Ελλάδα. Συνεργεία θα κάνουν παρεμβάσεις σε όμορους χώρους και τις γραμμές», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με την συνομολογό του Ιταλό υπουργό Μεταφορών για την προμήθεια νέων τρένων.

