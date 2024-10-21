Ενώ η προκαταρκτική που διατάχθηκε από την Εισαγγελία Ιωαννίνων για τη διάνοιξη δρόμου χιλιομέτρων στην αλπική ζώνη του Γράμμου, χωρίς καμία αδειοδότηση να είναι σε εξέλιξη, οι εργασίες συνεχίστηκαν από την πλευρά της Ηπείρου με το μηχάνημα μάλιστα που δουλεύει για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου να έχει εισέλθει και στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Δεκαπέντε ολόκληρες ημέρες συμπληρώθηκαν από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η συγκεκριμένη παρέμβαση η οποία έχει βαφτιστεί «αποκατάσταση βατότητας» χωρίς να έχει υπάρξει η παραμικρή επίσημη τοποθέτηση, από φορείς, υπηρεσίες και Υπουργεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως από τον ΟΦΥΠΕΚΑ έγινε δύο φορές αυτοψία στην περιοχή, χωρίς ο Οργανισμός να έχει προχωρήσει σε καμία ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει το epiruspost το μηχάνημα του στρατού που επιχείρησε για κάποιες μέρες από την Γράμμουστα διέκοψε τις εργασίες, όταν ξέσπασε ο θόρυβος και στη συνέχεια αποσύρθηκε.

Στον Δήμαρχο Νεστορίου που απευθύνθηκε εγγράφως στο ΓΕΣ δεν δόθηκε καμία απάντηση, ενώ από τις έξι ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, από διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες, δεν απαντήθηκε καμία.

Το μεσημέρι της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που έχει καταθέσει ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Τσίμαρης και η οποία αναμένεται να απαντηθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Οι εργασίες στο σημείο που έχουν φτάσει και σύμφωνα με όσους επισκέφθηκαν το Σαββατοκύριακο την περιοχή είναι αδύνατο να συνεχιστούν καθώς η περιοχή γίνεται εξαιρετικά βραχώδης.

Οι προθέσεις της Περιφέρειας Ηπείρου είναι άγνωστες, αφού ούτως ή άλλως μελέτη δεν υφίσταται.. Το ορειβατικό μονοπάτι που είχε πλήρη σήμανση έχει καταστραφεί σχεδόν στο σύνολό του…

